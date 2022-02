Les banques, compagnies d'assurance et organismes d'épargne salariale gérant votre argent clôturent les comptes restés inactifs ou non réclamés pendant une longue période.



L'argent de ces comptes est transféré à la Caisse des Dépôts. Sa mission est de le conserver, de permettre sa recherche aux titulaires, bénéficiaires et héritiers avec Ciclade et de gérer les demandes de restitution. Car cet argent est le vôtre. Il vous revient.



Sans réclamation après une période totale de 30 ans, cet argent est définitivement reversé à l'Etat ou aux Collectivités d'Outre-Mer pour la Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, et Wallis-et-Futuna.